Lazio, Romagnoli in arrivo: i dettagli dell’affare

Alessio Romagnoli si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio . Come riferisce Sky Sport, la trattativa tra l'ex difensore del Milan e il club biancoceleste è ai dettagli: pronti cinque anni di contratto per l'ex capitano rossonero, che tornerà a Roma dopo oltre 7 anni.

Romagnoli guadagnerà 3 milioni di euro a stagione, più bonus importanti legati alla vittoria dello scudetto e alle qualificazioni a Champions League o Europa League. In media, il difensore guadagnerà 3.4 milioni di euro all'anno. Vanno definiti soltanto gli ultimi dettagli dell'accordo prima di programmare le visite mediche, che quindi non saranno domani ma nei giorni successivi. Romagnoli vestirà la maglia della squadra per la quale ha fatto il tifo fin da piccolo e nelle idee di Sarri sarà il titolare al centro della difesa insieme al nuovo acquisto Casale. Superata quindi la concorrenza del Fulham, che nelle scorse settimane aveva provato a superare la Lazio facendo una proposta importante al giocatore.