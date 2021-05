Lazio, Sarri riceve pista libera dalla Juve e tratta con Tare per l’ingaggio

Il tecnico toscano ormai vicinissimo alla firma

Pista libera per Maurizio Sarri che nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con la Lazio. Il tecnico toscano infatti nel pomeriggio ha trovato l'accordo per liberarsi dalla Juventus che a sua volta non farà valere l’opzione per il terzo anno di contratto di Maurizio Sarri, che scade a mezzanotte. L'ex tecnico bianconero riceverà i 2,5 milioni della penale e sarà libero di firmare altrove. Il club presieduto da Andrea Agnelli ha optato per questa soluzione per ridurre al minimo l'impatto a bilancio: l'alternativa sarebbe stata quella di attivare l'opzione rischiando di dover pagare l'intero stipendio annuo (il doppio della penale, 5 milioni netti) nel caso in cui Sarri non avesse deciso la rescissione del contratto. Il ds della Lazio, Igli Tare, continua a parlare con Maurizio Sarri per raggiungere l'intesa per l'ingaggio ma le parti si sono ravvicinate nelle ultime ore (un milione circa tra domanda e offerta) in un contratto triennale per sedersi sulla panchina della Lazio.