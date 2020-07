Lazio, serve un secondo portiere: si cerca il vice Strakosha in Serie B

Nonostante un campionato da protagonista, la Lazio non è riuscita a strappare lo scudetto alla Juventus. I biancocelesti si sono portati a un punto di distacco dai campioni d’Italia in carica, ma al ritorno in campo dopo il lockdown sono letteralmente crollati, finendo per perdere terreno. La squadra di Simone Inzaghi sembra aver imparato la lezione, almeno stando a vedere i movimenti sul mercato.

PORTIERE

I biancocelesti hanno capito che un segreto importante per vincere è avere una rosa lunga e competitiva. La Lazio si sta già muovendo e il primo ruolo in cui dovrebbe andare a investire è il portiere. Infatti si sta cercando un vice affidabile e sicuro di Thomas Strakosha. Il primo candidato è Andrea Consigli del Sassuolo, ma, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, piacerebbe anche Alberto Paleari del Cittadella, notato da Angelo Peruzzi.