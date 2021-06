Lazio, ufficiale: Sarri è il nuovo allenatore

Adesso non ci sono più indugi: Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio

La fumata bianca definitiva è arrivata ieri sera, si attendevano solo le firme che sono prontamente arrivate. Per questo la Lazio, attraverso diversi post social, ha creato molto hype per l’imminente approdo dell’ex Napoli, Chelsea e Juve. Prima un messaggio su Twitter: “Chi ha da accendere?” con l’emoji di una sigaretta. Poi un collage molto chiaro, composto da quattro foto: una sigaretta, una tuta, la squadra e una banca (Sarri è un ex banchiere, ndr). Infine, il comunicato tanto atteso. Il toscano raccoglie l’eredità di Simone Inzaghi e firmerà un biennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus.