Lecce, c’è una priorità sul mercato che può far felice Baroni

Potrebbero esserci news interessanti per i salentini.

Il Lecce tira un sospiro di sollievo dopo la gara col Verona. Almeno per quanto riguarda le condizioni di Samuel Umtiti. Gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore il francese hanno evidenziato "sol"o un trauma contusivo alla spalla, nessuna frattura.

Per mister Baroni, infatti, sarebbe stata una terribile notizia vista la carenza di centrali in questo momento. Nonostante l'ex Barcellona possa presto riprendere ad allenarsi, la dirigenza pare intenzionata ad intervenire proprio nel settore difensivo dato anche l'esito degli altri infortuni che hanno colto il reparto.

Per evitare ogni possibile carenza numerica, pare che il duo Corvino-Trinchera sia a lavoro per aggiungere alla rosa del Lecce un centrale di esperienza e valore. Il nome non è nuovo ma è cercato già da qualche tempo e corrisponde a Giangiacomo Magnani. Il centrale del Verona piace e anche di recente lo si è visto all'opera, proprio nella sfida diretta giocata sabato.