Lecce, colpo a centrocampo: in arrivo Barak dall’Udinese

Il quartultimo posto in classifica obbliga il Lecce a prendere provvedimenti. I giallorossi si sono lanciati sul mercato in cerca di rinforzi per la rosa di Fabio Liverani. E in queste ore è arrivato il primo colpo: a centrocampo si è concluso l’affare che porterà in Salento Antonin Barak. Il giocatore ceco classe 1994 lascerebbe così Udine dopo due stagioni e mezzo. Domani si svolgeranno le visite mediche di rito, mentre oggi Barak ha sottoscritto il contratto che lo vincolerà al Lecce con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.