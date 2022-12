Lecce, Corvino: “Idee di mercato dai Mondiali? Sì ma bisogna aspettare”

Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, ha parlato a Tuttosport dei Mondiali attualmente in svolgimento in Qatar e delle idee di mercato. Queste le parole del dirigente del club salentino:

”Sia a livello europeo che sudamericano ho visto tante conferme, poi è chiaro che per casistica ci sono sempre delusioni come Germania e Spagna. Mi hanno invece stupito l’Olanda e le africane come Camerun, Senegal, Ghana e soprattutto Marocco. Le rivelazioni? Attenzione, andiamoci cauti. Io capisco lo stupore e gli innamoramenti, ma il Mondiale non è un campionato lungo. Si può essere colpiti, incuriositi. Ma un giudizio complessivo lo puoi dare solo a medio-lungo periodo. Per il Lecce ho preso nota di qualche nome? Sì, ma ripeto che bisogna attendere per valutare nel medio termine. A volte ci possono anche essere degli abbagli. Bisogna andare per gradi e seguire assiduamente l’evoluzione del calciatore. Mbappè sta dimostrando di essere un grande giocatore, soprattutto per la sua abilità di essere determinante sulle lunghe distanze. Poi c’è Gvardiol, difensore devastante. In un periodo di carenza nel ruolo è bello vedere un giocatore come lui. Infine è giusto citare un elemento interessante in attacco Goncalo Ramos. Per il resto sinceramente confesso che non ci sono tanti profili che mi hanno colpito”.