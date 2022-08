Lecce, Corvino su Umtiti: “E’ un’idea, tutto può accadere”

"A volte vengo rimproverato per essere quello che non riesce a comunicare certe notizie che mediaticamente potrebbero avere un interesse. Il nostro sforzo è quello di navigare in silenzio, al buio, per finalizzarle. Quando poi ci si attiva e una notizia viene fuori capite che il nostro sforzo è fare in modo che non esca, perchè quando viene fuori tutto si complica. Lavoriamo su tante idee, in silenzio e all’ombra, per vedere se è possibile finalizzarla, ma a volte succede che qualche idea viene fuori. A quel punto tutto è possibile, l’opportunità si può alterare. Spesso, come in questo caso, non si può smentire. Se esce però il nostro rischio è maggiore. E’ una notizia importante, poi a volte alcuni per dimostrare che ne sanno più di altri dicono cose che non corrispondono alla realtà. Continuo a dire che è stata un’idea come tante altre che ci vengono in mente, questa è una trattativa che non abbiamo smentito. Una volta non smentita, è logico che tutto possa accadere".