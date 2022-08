Lecce, due difensori nel mirino. Le ultime

La difesa del Lecce si è rinforzata con l’ingaggio del turco Mert Cetin prelevato dal Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma non basta. Con l'Inter in arrivo al debutto in campionato e i campanelli di allarma suonati nel match di Coppa Italia contro il Cittadella, la dirigenza deve correre subito ai ripari. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Corvino vuole portare in giallorosso altri due marcatori difensivi, in conseguenza delle indisponibilità per infortunio degli unici due elementi Tuia e Dermaku a disposizione di Baroni per formare la coppia centrale. C’è un forte interesse per il difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga, 28 anni. E nelle ultime ore è spuntata la pista che porta in Olanda e precisamente al difensore dell’Az Alkmaar Sam Beukema, 23 anni, ma forte dell’esperienza di 3 gol in 28 presenza nella Eredivisie. Mentre appare poco praticabile la pista per il difensore serbo della Fiorentina Matjia Nastasic. Intanto domani è atteso a Lecce per le visite mediche l’esterno Lameck Banda, 21 anni, e primo calciatore dello Zambia a presentarsi verso il debutto in A. Il giovane africano, prelevato dal Maccabi Petah Tiqwa (club della seconda serie israeliana), ha sottoscritto un accordo quadriennale con opzione per il successivo.