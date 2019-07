Lecce, ecco Lapadula: l’ex Milan arriva dal Genoa in prestito

Colpo ad effetto per il Lecce. Il club giallorosso ha annunciato l’innesto a titolo temporaneo di Gianluca Lapadula. L’attaccante classe 1990 ex Milan passa dal Genoa ai salentini con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato della società neopromossa in Serie A: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula dalla società Genoa CFC. L’attaccante natio di Torino classe ‘90 è già agli ordini del tecnico Fabio Liverani”. Nell’ultima stagione, l’attaccante di origini torinesi ha realizzato 2 gol in 9 presenze con la maglia del Grifone. Ora avrà una nuova occasione.