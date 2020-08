Lecce, forte interesse per un nazionale svedese

Il Lecce punta a costruire un organico altamente competitivo per tentare la pronta risalita in Serie A, guidato dal mister Fabio Liverani.

OBIETTIVO DAGERSTAL

Filip Dagerstal, giocatore di proprietà del Norrkoping, è uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa salentina. Il calciatore classe 1997 ricopre il ruolo di difensore centrale, e nel corso della sua giovane carriera è stato in grado di raccogliere nella massima serie svedese 116 presenze condite da 6 gol e 6 assist, riuscendo persino ad esordire in Nazionale maggiore il 12 gennaio 2017 contro la Slovacchia. La trattativa però è salita, considerata l’agguerrita concorrenza da parte di alcuni club di Serie A come l’Hellas Verona. Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli sul possibile arrivo in Italia dello svedese.