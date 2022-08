Lecce, il rinforzo di lusso in difesa è Samuel Umtiti

Colpo in arrivo per il club salentino.

Il Lecce è molto vicino a Samuel Umtiti . Confermate le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna con il club salentino che sta per piazzare il colpo. A riportarlo è Sky che spiega come il difensore centrale del Barcellona sarebbe ad un passo dal trasferirsi nel club italiano.

Il giocatore francese, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2026, tra l'altro rinnovato lo scorso gennaio, arriverebbe in prestito. Umtiti , che in passato è già stato vicino più volte all'arrivo in Serie A, questa volta è davvero a un passo dall'Italia: il Lecce di Corvino e Baroni lo aspetta.

Per la squadra leccese sarebbe un colpo di livello importnatissimo con la formazione di Baroni che potrebbe contare su un giocatore dal curriculum internazionale davvero di spessore. Il giocatore, in maglia catalana, ha collezionato 133 presenze. Nell'ultima stagione, la 2021/22, è sceso in campo solamente una volta ma questo non toglie nulla ai 10 trofei vinti in carriera: un Mondiale nel 2018, 2 campionati spagnoli, 3 coppe di Spagna, 2 Supercoppa spagnola, una coppa di Francia, una Supercoppa di Francia e un Mondiale Under 20 nel 2013.