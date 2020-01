Lecce, in attesa del trequartista ma antenne puntate in Grecia

Il Lecce cerca rinforzi e la dirigenza in questa sessione invernale di calciomercato ha mosso i primi passi. Dopo l’ufficialità di Deiola dal Cagliari in mediana si cerca un trequartista. Non c’è ancora il via libera della Fiorentina per Saponara (ora in prestito al Genoa) per l’approdo da Liverani, sono previsti nuovi contatti per sbloccare la trattativa. E’ stato proposto a Sticchi Damiani il portiere Radu (Genoa, di proprietà dell’Inter) ma non serve un innesto tra i pali. Secondo Sky Sport, i pugliesi seguono da vicino Omar El Kaddouri. Il giocatore, attualmente al PAOK Salonicco, è stato impiegato in 15 occasioni nella stagione in corso e non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, dove ha già giocato con le maglie di Torino, Napoli, Brescia ed Empoli.