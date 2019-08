Lecce, pazza idea per l’attacco: si pensa a Mitroglou

Il Lecce pensa in grande e per affrontare la prossima Serie A sogna il grande colpo in attacco.

Si tratta del greco Kōstas Mitroglou, bomber del Marsiglia in prestito al Galatasary. Il classe ’88 anche della Nazionale, è un profilo seguito dai salentini di Fabio Liverani.

Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il Lecce, dopo aver messo a segno l’acquisto di Lapadula, sognano di completare il reparto con un pezzo da novanta di grande esperienza. Mitroglou è ambito da diversi club europei ma la Serie A potrebbe avere il fascino giusto per convincerlo a firmare.

Dopo l’ipotesi Burak Yilmaz ecco un altro prospetto di assoluto fascino e questa volta i giallorossi potrebbero davvero chiudere l’affare.