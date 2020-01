Lecce, Sticchi Damiani: “Mercato? Saponara la priorità, Acquah ad un passo”

Sono attesi movimenti di mercato in casa Lecce. A confermarlo, ai microfoni di Sky Sport nei minuti immediatamente precedenti la gara contro l’Inter, è stato il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani.

MERCATO – “Noi non ci tireremo indietro e già da lunedì ci saranno delle novità: arriveranno un paio di giocatori che alzeranno il livello. Acqua? Manca poco per l’ufficialità. Saponara? Siamo in contatto con la Fiorentina per sbloccare l’operazione. Lui è la nostra priorità, ma ci sono anche altri nomi. Liverani ci ha chiesto un intervento in difesa, vedremo se riusciremo ad accontentarlo nelle ultime ore di mercato”.