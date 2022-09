Lecce, tre gioielli di Baroni nel mirino di top club

Il Lecce dopo la vittoria di Salerno ha ritrovato il giusto entusiasmo. La squadra di Baroni comincia a mostrare tanta qualità e alcuni talenti sono finiti nel mirino di top club. Il più monitorato è certamente capitan Morten Hjulmand. Protagonista già nella cavalcata-promozione. Si sta confermando anche nella massima serie. In Premier lo avevano già adocchiato, ma ora s’è fatta viva anche la Bundesliga: c’è l’immancabile Borussia Dortmund, ma occhio anche all’Eintracht Francoforte. Ovviamente Corvino valuta solo offerte per l’estate: dai 20 milioni in su. E nello scacchiere di Baroni si stanno mettendo in mostra anche il terzino francese Gendrey e il centrocampista ventenne spagnolo Joan Gonzalez: i due debuttanti piacciono a tanti. Non solo in Italia. Insomma il lavoro di Baroni si vede anche sui conti e il presidente Sticchi Damiani gongola.