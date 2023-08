Lecce, ufficiale il ritorno di Oudin a titolo definitivo

Dopo l'ottimo avvio di campionato i giallorossi proseguono la campagna di rafforzamento: Corvino chiude per l'acquisto dal Bordeaux dell'attaccante francese, già in Salento nella scorsa stagione in prestito

C'è entusiasmo in casa Lecce per l'ottimo inizio di campionato di cui è stata protagonista la squadra di D'Aversa. I giallorossi sono imbattuti dopo aver raccolto quattro punti contro squadroni come Lazio, battuta in rimonta al Via del Mare, e Fiorentina, agguantata nella ripresa al Franchi dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-2.