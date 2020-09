Leeds scatenato sul mercato: Bielsa vuole un centrocampista del PSG

Archiviati i festeggiamenti per lo storico ritorno in Premier League dopo 14 anni, il Leeds programma la nuova stagione con grandi ambizioni. Il club inglese ha intenzione di mantenere la categoria e sta progettando un mercato davvero in linea con il soprannome del suo allenatore Marcelo Bielsa: Loco, pazzo.

COLPO DA EUROPA

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Leeds avrebbe messo nel mirino un centrocampista del Paris Saint-Germain. Si tratta di Julian Draxler, giocatore tedesco punto di forza della squadra di Thomas Tuchel. La trattativa non sarà semplice, ma il club inglese ha tutta l’intenzione di fare tremendamente sul serio.

