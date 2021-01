Leicester, Rodgers strizza l’occhio a Eriksen? “Sono ottimista, anche se troppo caro…”

La Premier League di nuovo nel destino di Christian Eriksen. Potrebbe esserci il Leicester nel futuro del centrocampista danese dell’Inter, mai rientrato veramente nei piani della società e soprattutto del tecnico Conte. Tra i tanti rumors di mercato anche quello legato al Leicester che è alla ricerca di un uomo di qualità. A dare qualche indizio sul tema è stato il mister delle Foxes Brendan Rodgers nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Brentford di FA Cup.

Rodgers sogna Eriksen

Rispondendo alle domande della stampa, Rodgers ha voluto dare dei segnali anche in ottica Eriksen: “Se stiamo cercando giocatori di caratura come Eriksen? Io sono sempre ottimista. Ci sono dei giocatori che sono troppo cari, ma se ci sarà la possibilità di inserire un giocatore che ci possa aiutare sarò felice. Sicuramente cerchiamo un centrocampista con caratteristiche offensive. Abbiamo tanto giocatori più difensivi, ma non possiamo uscire dai nostri standard di mercato”.

Insomma, porte aperte ad ogni ipotesi. La palla passa al giocatore e alle due società. Il tecnico sarebbe ben lieto di riaccogliere in Premier League il danese…