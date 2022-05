L’entourage di Dybala: “Nessun accordo con alcuna squadra in Italia e all’estero”

La smentita ufficiale dell'entourage del giocatore

Nella giornata di oggi ha fatto clamore la notizia dell'accordo tra Paulo Dybala e l'Inter. L'attaccante della Juventus non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e il suo nome sarà uno dei più discussi per quanto riguarda il mercato estivo. A porre fine alle voci di un possibile approdo in nerazzurro della Joya ci ha pensato direttamente l'entourage del giocatore con un comunicato ufficiale. Questa la nota ufficiale: