Leonardo, occhi aperti su Messi e Cristiano Ronaldo: “Nessuna trattativa ma il Psg è desiderato…”

Con il futuro di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo in bilico, impossibile non menzionare il potentissimo e ricchissimo Paris Saint-Germain tra le squadra potenzialmente interessante ad un loro acquisto. Ecco perché, parlando ai microfoni di RMC Sport, nel corso dell’appuntamento con Top of the Foot, il direttore sportivo Leonardo ha voluto fare il punto sui rumors di mercato che riguardano i due fuoriclasse.

Leonardo e il futuro di Messi e CR7

Alle domande sul potenziale interesse del Psg per Lionel Messi, Leonardo ha subito commentato: “Non abbiamo in programma nessuna trattativa, non abbiamo altre idee per il futuro se non quella di prolungare i contratti dei nostri calciatori”, ha esordito. “Prima di tutto, in ogni caso, dobbiamo valutare quali saranno gli esisti a livello finanziario di questa stagione. Comunque siamo attenti al mercato, ma non c’è nulla”.

Una porta per ora chiusa o quasi per quanto riguarda La Pulce. Stesso discorso anche per CR7 anche se mai nominato in modo diretto: “Quello che ci rende felici come società, è che il Psg è un club molto desiderato e dimostra come siamo sempre in prima fila se si tratta di ottimi calciatori. Abbiamo le capacità per lavorare e pensare ai grandi calciatori. Detto questo, però, non abbiamo trattative in corso per alcun nuovo giocatore”.