Lewandowski-Barcellona, spuntano le cifre dell’affare

La trattativa potrebbe chiudersi presto

Da una parte i rumors di mercato, dall'altra la posizione che sembra assolutamente ferrea del presidente del Bayern Monaco . Quale sarà il futuro di Robert Lewandowski ? Molto presto questa domanda avrà una risposta e in Polonia, così come in Spagna, sembrano averla già data.

Da quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, il centravanti dei bavaresi firmerà un accordo col Barcellona per i prossimi tre anni. Secondo i media polacchi e anche il periodico iberico Sport, le cifre sarebbero chiare, almeno quella che i blaugrana verseranno nelle casse del Bayern. Si parla di 40 milioni di euro più bonus per l’attaccante che sarebbe andato in scadenza nel 2023 con i tedeschi. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per la trattativa.