Lewandowski, c’è una nuova offerta del Barcellona ma…

Si decide il futuro del centravanti.

Redazione ITASportPress

Grande incertezza per quello che sarà il futuro del centravanti polacco Robert Lewandowski. Il bomber ha comunicato la propria volontà di lasciare la Bundesliga per la Liga, precisamente per il Barcellona, ma non sembrano esserci grandi aperture da parte della società tedesca.

Neppure davanti all'offerta del club blaugrana che avrebbe alzato le cifre per portare in Spagna il giocatore. Secondo quanto riportato da Sport i blaugrana hanno messo sul piatto 40 milioni più 5 di bonus per l'attaccante polacco. Un'offerta non ritenuta sufficiente dal Bayern Monaco, che continua a chiedere 60 milioni di euro per la punta, che ha un solo anno di contratto con i bavaresi.

Possibile che il braccio di ferro vada avanti ancora per diversi giorni, magari fino ad una mossa, in un senso o in un altro, del diretto interessato. Si aspetta, infatti, con molta attenzione, la data del ritiro dei bavaresi dove Lewandowski potrebbe non presentarsi per dare una svolta alla situazione.