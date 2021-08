Bayern, Lewandowski vuole nuova sfida e la Premier League lo tenta

Il polacco potrebbe lasciare i tedeschi per un'ultima avventura prima del ritiro

Robert Lewandowski vuole una nuova sfida lontano dalla Germania e dal Bayern Monaco . Secondo quanto riportato da Sky Sports l'attaccante polacco, 33 anni, vorrebbe provare una nuova esperienza prima della fine della carriera e lo vorrebbe fare in un altro campionato, diverso da quello tedesco in cui sta dominando negli ultimi anni.

PREMIER LEAGUE - Nei piani del centravanti, ci sarebbe dunque l'addio alla Bundesliga. Il Bayern Monaco, suo club, nonostante l'età e la scadenza di contratto nel 2023, lo valuta attorno ai 120 milioni cifra, però, destinata ad abbassarsi nella prossima estate. La dirigenza tedesca ha ribadito più volte la volontà di puntare ancora su Lewandowski ma qualcosa potrebbe cambiare. Arrivato in Germania nel 2010, il polacco si è consacrato con la maglia del Borussia Dortmund, trasferendosi in Baviera nel 2014 a parametro zero. Nel corso delle stagioni la punta aveva già manifestato la voglia di misurarsi in un altro campionato, col Real Madrid tra i club maggiormente interessati. Ma ad oggi le piste per il futuro sembrano essere solo quelle inglesi con la Premier League l'unica soluzione possibile. Tra i club interessati ci sarebbero il Manchester City e il Liverpool dove ritroverebbe Jurgen Klopp, già suo mister ai tempi del Borussia. Da Monaco di Baviera però sono certi che il polacco andrà via solo la prossima stagione.