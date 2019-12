L’ex Barça Traoré, ora al Wolverhampton: “Se dovrò andare al Real Madrid, ci andrò”

Rinnega il passato al Barcellona Adama Traoré, centrocampista offensivo che oggi è stella indiscussa del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Così infatti il classe 1996, cresciuto nei blaugrana, ha detto a Jugones de la Sexta: “Si sta parlando molto del mio possibile futuro al Real Madrid? Se capiterà di andarci, ci andrò. Per l’addio al Barcellona posso dire che c’è stato un malinteso, non è stata una bella partenza, ma preferisco tenere quella storia per me – ha proseguito Traoré, che peraltro vanta una stazza fisica non indifferente -. Difficile da credere, ma giusto che non faccio pesi per essere così: mi alleno normalmente, però il mio volume di muscoli a quanto pare aumenta velocemente. In Spagna mi piacerebbe tornare, perché no? Ma prima mi sono promesso di diventare uno dei migliori in Inghilterra”.