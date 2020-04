L’ex Campbell affossa Jovic: “Lui all’Arsenal? Ma se non piace manco a Zidane…”

Luka Jovic ancora al centro dell’attenzione. L’attaccante del Real Madrid, di recente passato alla cronaca per aver violato la quarantena imposta dal club blancos per l’emergenza coronavirus, sembra sempre più lontano dalla capitale spagnola. Diversi i club a cui il classe 1997 è stato accostato, compreso l’Arsenal in Premier League.

Ma a smontare, probabilmente del tutto, questa ipotesi, ci ha pensato un grande ex: la leggenda Gunners Sol Campbell. Parlando al Sun, l’ex difensore inglese ha commentato così, le voci relative al possibile approdo del serbo all’Arsenal: “Non credo che sia un calciatore da Arsenal, non ce lo vedo bene per niente”, ha chiuso subito Cambell. “D’altronde, Jovic non piace neanche a Zidane…”.

Una bocciatura evidente quella dell’ex difensore dell’Arsenal che non ritiene Jovic all’altezza del club inglese. Come lui, anche altri ex storici calciatori con un passato in Premier League hanno voluto dire la loro sull’attaccante ex Eintracht.