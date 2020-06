L’ex ct Pizzi sicuro: “Lautaro Martinez e Haaland perfetti per Barcellona e Real Madrid”

Parole piuttosto interessanti quelle di Juan Antonio Pizzi. L’ex allenatore e ct anche del Cile ha detto la sua su due dei calciatori del momento: Lautaro Martinez e Erling Haaland. Il primo, attaccante dell’Inter, piace al Barcellona. Il secondo, invece, potrebbe essere il prossimo acquisto big dell’altra forza spagnola: il Real Madrid.

Come si legge da Marca, Pizzi ha commentato: “Lautaro è il prototipo perfetto dell’attaccante moderno: elegante, versatile, veloce e con la capacità di legare il gioco. Ha alcune caratteristiche che si adattano alla perfezione al tipo di attaccante che sta cercando il Barcellona e io penso che chi gioca in Serie A può poi giocare ovunque. Haaland, invece, a mio avviso è perfetto per il Real Madrid; giovane, straripante, segna tanto e ha ancora margini di miglioramento”.