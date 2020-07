L’ex Juve Elia ci riprova: “Voglio tornare in Serie A, ricevute due offerte”

I tifosi della Juventus lo ricordano come un acquisto sbagliato, incapace di lasciare il segno. Eppure Elia nel 2011 era uno dei profili più interessanti tra i giovani in circolazione. L’esterno olandese era reduce dalla finale mondiale persa contro la Spagna un anno prima e sognava il grande salto in Serie A. L’esperienza con i bianconeri risultò decisamente infruttuosa.

RITORNO

Tuttavia Elia non smette di sognare una seconda opportunità, specialmente dopo essere stato contattato da Fiorentina e Sampdoria. Lo ha dichiarato ai microfoni di Gialucadimarzio.com: “Trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e Werder Brema chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. In entrambe le occasioni ero già in aeroporto ad aspettare il volo, ma non riuscirono a chiudere l’affare e non salii sull’aereo”.