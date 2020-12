L’ex Milan Keisuke Honda vicino al ritorno in Europa

Il centrocampista del Botafogo Keisuke Honda, ex Milan, potrebbe continuare la sua carriera in Portogallo. Secondo A Bola, il calciatore 34enne ha ricevuto un’offerta dal Portimonense, attualmente ultimo in classifica nel massimo campionato lusitano. Honda non ha ancora deciso se vuole continuare la sua carriera in Brasile o tornare in Europa visto che da un anno gioca in Sudamerica. Durante la sua carriera, il giapponese ha giocato anche con Vitesse, Melbourne Victory, Pachuca, Milan, VVV-Venlo e per i connazionali del Nagoya Grampus. In questa stagione, Honda ha giocato 18 partite nella Serie A brasiliana e ha segnato 2 gol (1 dal dischetto).