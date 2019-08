Lichtsteiner riparte dalla Bundesliga: accordo con l’Augsburg

Stephan Lichtsteiner ha scelto la Bundesliga per ripartire. Il terzino svizzero, reduce da un’esperienza poco redditizia con l’Arsenal, ha preferito cambiare campionato e rilanciarsi con un’esperienza decisamente diversa rispetto a quelle affrontate finora. Il giocatore ha trovato l’accordo con l’Augsburg, squadra militante nella massima divisione tedesca. L’ex Lazio e Juve metterà a disposizione del nuovo club l’enorme esperienza accumulata in questi anni, con i sette scudetti vinti con la formazione bianconera. Con i Gunners, Lichtsteiner ha totalizzato 23 presenze con la maglia del club londinese, 14 delle quali in Premier League. Il contratto che lo vincolerà all’Augsburg sarà solamente di un anno.