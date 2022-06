L’Inter ha già scelto le due alternative a Skriniar: i due nomi sono in Serie A

Rumors di mercato in casa nerazzurra

Potrebbero esserci presto novità in casa Inter in merito ad alcune cessioni sul mercato. Si parla tanto del ritorno di Lukaku e dell'arrivo di Dybala ma prima di poter portare a termine tali operazione servirà un sacrificio. Il nome del principale indiziato è quello di Milan Skriniar che, almeno per il momento, ha offerte da Premier League e soprattutto Paris Saint Germain che non molla la presa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è atteso il rilancio da Parigi proprio in queste ore con i nerazzurri che si stanno già cautelando in caso di partenza dello slovacco. La dirigenza dell'Inter, nelle vesti di Marotta e Ausilio, proverà subito a chiudere per Bremer, difensore del Torino in uscita, anche se le trattative col presidente Cairo non sono mai di facile conclusione.

Ma ci sarebbe anche un altro nome che non sarebbe in sostituzione del giocatore granata ma un plus. Infatti, i nerazzurri hanno necessità di un un altro centrale e in tal senso è il nome di Nikola Milenkovic della Fiorentina quell in pole position.