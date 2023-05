L’Inter ha individuato l’erede di Skriniar: arriva dal Bayern Monaco…

Voci di mercato in casa nerazzurra per quanto riguarda il pacchetto difensivo della prossima stagione.

Benjamin Pavard potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Legato al club campione di Germania da un altro anno di contratto, il difensore classe '96 sembra non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto e, per questa ragione, anche per non perderlo a zero, il club tedesco potrebbe pensare ad una cessione prima dell'annata 2023-24.