L’Inter ha scelto il suo obiettivo di mercato per il 2022

I nerazzurri guardano al bomber del Sassuolo Scamacca

Un 2021 da chiudere nel migliore dei modi in campionato dove, in ogni caso, sarà primo posto e "titolo" di campione d'inverno. In casa Inter si pensa però, giustamente, anche al 2022 e non solo in chiave risultati, bensì anche per quanto concerne il calciomercato.