L’Inter ha scelto l’erede di Perisic

La società nerazzurra ha acceso i radar in chiave mercato

Redazione ITASportPress

Tempo di calciomercato, non solo invernale. L'Inter pensa al futuro con le prime mosse per i mesi di giugno e luglio dove potrebbero esserci movimenti interessanti in diversi ruoli. Se in ottica portiere è stato ormai perfezionato l'arrivo di Onana, ecco che anche per il centrocampo ci saranno volti nuovi.

Il tema caldo è il rinnovo di Ivan Perisic che da diverse settimane sta trovando delle difficoltà per un'intesa per il prolungamento di contratto. Non sembrano esserci problemi di ingaggio ma piuttosto di durata con il croato che vorrebbe un nuovo accordo per più tempo rispetto a quello che l'Inter starebbe offrendo.

Ecco perché, in un clima di incertezza, la società nerazzurra si sta guardando attorno per il suo erede. Il preferito per sostituire Perisic è Kostic dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, condizione che rende il suo cartellino più economico in estate. L'altra pista possibile è quella che porta a Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach.