L’Inter parlerà francese: Marotta all’assalto di due big

L’Inter pensa al futuro e si muove sul mercato. Sarà una squadra alla francese visti i due nomi, neppure tanto nuovi, sulla lista di Beppe Marotta. La società nerazzurra guarda con interesse a due giocatori. Uno in attacco e un altro in mezzo al campo.

OCCASIONI – Se il nome di Olivier Giroud non è certo nuovo, quello di Corentin Tolisso è quasi una novità. L’attaccante è da tempo un obiettivo di Conte e Marotta e la prossima estate sarà decisiva per l’affondo dell’Inter. Il classe 1986 sarà libero di firmare a costo zero per la gioia del club di Milano. Ma la vera notizia è quella che riguarda un altro francese. Tolisso, infatti, centrocampista del Bayern Monaco con scadenza nel 2022 potrebbe essere il rinforzo inaspettato. L’ex Lione vuole lasciare la Germania e a fronte di un investimo da 35 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero ritrovarsi con il classe 1994 in casa. Conte lo voleva già ai tempi del Chelsea e chissà che questa volta non veda il proprio sogno realizzato.