L’Inter pensa al futuro: colpo di mercato a gennaio in mezzo al campo

Partenza quasi perfetta per l’Inter in campionato con 6 vittorie nelle prime sette gare. I nerazzurri vogliono tornare al vertice della Serie A e non solo. Ecco perché si pensa già al mercato e ai possibili rinforzi per la seconda parte di stagione e per il futuro.

Pare potersi aprire una pista interessante per un centrocampista di fama internazionale. Marotta e Ausilio avrebbero individuato in Nemanja Matic il colpo perfetto, magari già per gennaio. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il serbo, con il contratto in scadenza a giugno, e nessun discorso avviato per il rinnovo, vorrebbe cambiare aria. I rapporti deteriorati con Solskjaer e l’impiego limitato all’Europa League, rappresentano troppo poco per un giocatore del suo spessore.

Il classe 1988 ha giocato con Conte e vinto la Premier League da perno del centrocampo del Chelsea. Poi è andato al Manchester United, senza trovare troppa fortuna. L’Inter ci sta pensando e dopo i colpi Lukaku e Sanchez potrebbe prelevare anche il terzo giocatore dai Red Devils. A gennaio le cifre potrebbero essere vantaggiose mentre a giugno, il giocatore sarà libero di firmare gratis.