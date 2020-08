L’Inter rischia di perdere Brozovic: avviati i contatti con un top club

Dopo cinque stagioni le strade dell’Inter e di Marcelo Brozovic potrebbero clamorosamente dividersi. Lo ha riportato Sportske Novosti, convinto che il centrocampista croato sia destinato a cambiare aria già nelle prossime settimane. In effetti il giocatore ha parecchio mercato, grazie anche al suo rendimento elevato.

PROPOSTA

Attualmente in pole position per Brozovic ci sarebbe il Bayern Monaco. Il club bavarese, infatti, intende puntellare il proprio centrocampo con un calciatore esperto. L’Inter non esclude la cessione del suo gioiello, ma in cambio avrebbe già chiesto un rinforzo clamoroso: si parla infatti di uno scambio proprio con i bavaresi che cederebbero Corentin Tolisso alla società milanese. I nerazzurri chiederebbero anche un conguaglio di 20 milioni di euro. Ora la palla passa al Bayern. A Monaco di Baviera accetteranno le condizioni dell’Inter?