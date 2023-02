L’Inter sfida il Milan: un derby di mercato a suon di milioni per un attaccante

In estate i club cercheranno di piazzare qualche colpo a parametro zero. Sono diversi i calciatori che lasceranno il club attuale in scadenza di contratto. Uno di questi è l'attaccante Marcus Thuram il figlio d’arte, in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. Su di lui da tempo hanno messo gli occhi Inter e Milan e in Germania il Bayern è sembrato interessato ma fino a pochi giorni fa visto che il club di Monaco di Baviera pare ci abbia ripensato. Il ds Hasan Salihamidzic lavora per il rinnovo del contratto di Choupo-Moting, ma il sogno è Harry Kane del Tottenham e, come prima alternativa, Kolo Mouani dell’Eintracht Francoforte. Tornando a Thuram anche il Barcellona lo segue visto che Lewandowski, 35 anni ad agosto, non è un bomber per il futuro. L’Atletico Madrid, un occhio all’attaccante francese l'ha dato a gennaio ma la richiesta di 15 milioni dal Borussia ha spinto i capitolini a prendere Depay.