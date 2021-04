L’Inter trema: 90 milioni di sterline per Lukaku dalla Premier League

La Premier League torna a bussare alla porta dell’Inter per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’oggetto del desiderio dei club inglesi più importanti che ora vogliono far di tutto per riportarlo indietro nel campionato che lo...

Redazione ITASportPress

La Premier League torna a bussare alla porta dell'Inter per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è l'oggetto del desiderio dei club inglesi più importanti che ora vogliono far di tutto per riportarlo indietro nel campionato che lo aveva visto protagonista in passato con le maglie di Chelsea, West Bromwich, Everton e Manchester United.

In precedenzsa era toccato al Manchester City fare un'offerta ai nerazzurri per il centravanti belga, adesso, come spiega il Sun, sarebbe il turno del Chelsea.

Chelsea, 90 milioni per Lukaku

Da quanto si apprende, il club londinese avrebbe, infatti, individuato nell'attaccante belga il profilo del giocatore ideale per il calcio proposto dal mister Thomas Tuchel. Lukaku è un bomber di razza, ma oltre a segnare sa essere uomo squadra e si è visto anche nelle sue stagioni all'Inter. Un ritorno nei blues dopo 7 anni e varie peregrinazioni in giro per la Gran Bretagna sarebbe molto gradito all'ambiente soprattutto alla luce delle pecche del reparto avanzato attuale dove uno dei recenti acquisti Timo Werner sta deludendo in zona gol. L'offerta del Chelsea sarebbe di 90 milioni di sterline. Cifra monstre ma che l'Inter sembra aver rispedito al mittente...