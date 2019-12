L’Inter va all’assalto di Alonso. Ma il Chelsea può sgambettare Conte

L’Inter fa sul serio. Per rinforzare le fasce, i nerazzurri sono pronti a farsi avanti nel mercato di riparazione per acquistare Marcos Alonso dal Chelsea, possibilmente a titolo definitivo. L’esterno spagnolo ha già giocato in Italia con la Fiorentina e si è trovato bene con Antonio Conte nel biennio del tecnico salentino a Londra. Sono già stati avviati i contatti con i Blues che però potrebbero giocare un brutto scherzo al loro ex allenatore, ora all’Inter. Infatti, come riportato dal Sun, il Chelsea vorrebbe ben 40 milioni per il cartellino di Alonso, 11 in più rispetto a quanto stabilito inizialmente. Il motivo? Conte ha vinto la battaglia legale con i Blues intascando 11 milioni di buonuscita. Ora il Chelsea è pronto a vendicarsi.