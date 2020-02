Lione, il presidente spaventa la Juventus: “Vogliamo Matuidi”

E’ Blaise Matuidi il principale obiettivo di mercato del Lione. Ad ammetterlo, nel corso di un’intervista a Tuttosport, è stato lo stesso presidente del club francese Jean-Michel Aulas.

MATUIDI – “La scorsa estate ho provato a prenderlo, ma senza successo. Non mi sono però arreso: a giugno ci riproveremo. Blaise sarebbe infatti perfetto per noi: è un centrocampista regolare e molto tattico. Non dimentichiamoci che è un campione del mondo”.

JUVENTUS, MOSSA A SORPRESA PER ARRIVARE A POGBA: C’E’ UN SACRIFICATO ECCELLENTE