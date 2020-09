Lione, Juninho allontana il Barcellona da Depay: “Possiamo tenerlo”

Con Luis Suarez in partenza, il Barcellona dovrà necessariamente rifondare il proprio reparto avanzato. Sono diversi i profili analizzati dai blaugrana sul mercato. Uno dei più apprezzati è sicuramente Memphis Depay, attaccante olandese trascinatore del Lione. A caldeggiare il suo acquisto è il tecnico dei catalani Ronald Koeman.

BRACCIO DI FERRO

Non sarà semplice strappare Depay al Lione. Lo ha fatto capire il direttore sportivo dei francesi, Juninho, ai microfoni di RMC: “Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci. Possiamo tenerlo fino alla fine ma non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile”.

COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB