Lipsia, il tecnico Nagelsmann: “Ho spiegato ad Haaland la mia idea di calcio…”

Il Lipsia fa sul serio per Erling Braut Haaland. Da una squadra sponsorizzata Red Bull all’altra, perché attualmente sta facendo vedere grandi cose con il Salisburgo, a segno per cinque partite su sei del girone di Champions League. E ricordiamoci che è un classe 2000. Il giovane tecnico dei tedeschi, Julian Nagelsmann, ha confermato di aver parlato direttamente con il talento degli autriaci: “Ho provato a spiegare ad Haaland la mia idea di calcio. È stata una buona conversazione, ma non c’è niente da annunciare. Non abbiamo comunque urgenza di acquistare un attaccante, ma guardiamo comunque a opportunità per nuovi giocatori”. Questo perché il norvegese difficilmente potrà partire nel mercato di gennaio.

Forza economica e appeal della Juventus però sono ben superiori al Lipsia, si vedrà nei prossimi mesi quale sarà la destinazione di Haaland, che intanto può incrementare i propri numeri nel campionato austriaco e nel percorso dai sedicesimi di Europa League.

JUVE: C’È L’OFFERTA PER HAALAND