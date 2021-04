Lipsia, Nagelsmann: “Io al Bayern? Mai parlato con i dirigenti bavaresi”

Non è ancora un addio ma poco ci manca. A Monaco di Baviera sono sicuri che il tecnico Hansi Flick dopo la conferenza stampa di ieri a Parigi lascerà il Bayern a fine stagione per occupare la panchina della nazionale tedesca. Il principale candidato a succedere al 56enne allenatore dei campioni del Mondo, è il mister del Lipsia Julian Nagelsmann. Ma il rampante allenatore del club della Red Bull nega di avere contatti con la dirigenza del Bayern: “Non ci sono state trattative con il club di Monaco di Baviera -sottolinea Nagelsmann-. Neanche in passato ho aperto un dialogo figuriamoci adesso che sono impegnato con la mia squadra. Non ho idea chi che mette in giro queste voci e neanche so da dove provengano queste informazioni. Ribadisco che non ho parlato con nessuno e non c’è niente da discutere. Ho un contratto con il Lipsia fino al 2023 e lo voglio rispettare”. Così Nagelsmann a sport.sky.de. In questa stagione il Lipsia ha fatto bene in campionato ma anche in Champions League e occupa il secondo posto dopo 28 partite di Bundesliga. La squadra di Nagelsmann è a 5 punti dal Bayern Monaco.