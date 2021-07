Liverpool, cercasi sostituto di Wijnaldum: Klopp guarda in casa Napoli

Il Liverpool prepara l'assalto a un gioiello della Serie A per rimpiazzare Georginio Wijnaldum

Il Liverpool deve fare i conti con un processo di rifondazione. Dopo tre stagioni di crescita continua, culminate con la vittoria di Champions e Premier League, i Reds hanno vissuto un'annata decisamente complicata, con la crisi a metà cammino in campionato e le eliminazioni ai quarti di finale nella massima competizione europea e nella coppa nazionale. Insomma un percorso non in linea con il blasone e le ambizioni del club inglese. Per rifondarsi servono forze fresche. Partito Georginio Wijnaldum direzione Parigi, il Liverpool avrebbe deciso di pescare in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere di Mezzogiorno, i Reds avrebbero messo gli occhi su un pezzo da novanta del centrocampo del Napoli: Piotr Zielinski. Prima però bisogna convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo gioiello a un prezzo non troppo elevato per le finanze del club inglese. Attenzione anche alla concorrenza di un'altra società di alto livello come il Manchester City.