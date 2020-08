Liverpool, è fatta: a fine agosto arriverà Thiago Alcantara

Contro il Barcellona, sua ex squadra, è stato uno dei migliori giocatori del Bayern Thiago Alcantara. Ma il brasiliano figlio di Mazinho è vicino al trasferimento al Liverpool. Secondo quanto riportato da RMC Sport il centrocampista spagnolo avrebbe un’intesa con i Reds per le prossime quattro stagioni e avrebbe già comunicato a diversi compagni del Bayern la sua partenza (nonostante i due club stiano ancora trattando per il prezzo del cartellino del 29enne). Il giocatore al momento è a Lisbona e con il club tedesco che in semifinale di Champions affronterà il Lione