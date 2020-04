Liverpool, follie per Mbappé: se parte Mané pronti 250 milioni per il francese

Non solo il Real Madrid sulle tracce di Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta il Mirror, il talento francese del Psg sarebbe finito nel mirino del Liverpool. I Reds potrebbero andare all’assalto del classe 1998 in caso di partenza di Sadio Mané.

GIRANDOLA – Effetto a catena sul mercato. Stando al tabloid inglese, infatti, se il Real Madrid decidesse di provare a prendere Sadio Mané, il Liverpool si fionderebbe subito su Mbappé. 150 milioni di sterline, quelle che i blancos pagherebbero per il senegalese. 250 milioni, quelli che i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto per l’enfante prodige del Psg. Una girandola in avanti che renderebbe pazzesca la prossima finestra di mercato. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio: attualmente Mbappé riceva 400 mila sterline settimanali.