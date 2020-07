Liverpool in cerca di rinforzi: pronto un colpo stellare a centrocampo

Archiviata la trionfale Premier League 2019/20, con il solo rimpianto per il mancato record di punti, il Liverpool inizia a programmare la prossima stagione. Il tecnico Jurgen Klopp chiede alla società un netto cambiamento, con tanto di rifondazione generale in diverse aree della squadra. Uno dei reparti su cui l’allenatore tedesco intende intervenire è il centrocampo, per conferire alla manovra dei Reds maggiore imprevedibilità.

ACCORDO

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il primo colpo in questo reparto sarebbe di altissimo livello e porterebbe il nome di Thiago Alcantara. Lo spagnolo, figlio dell’ex genoano Branco, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona prima di trasferirsi al Bayern Monaco. I bavaresi chiedono comunque una cifra elevata per liberare il proprio gioiello. Le richieste economiche si aggirerebbero attorno ai 40 milioni di euro. Il Liverpool, però, avrebbe già trovato un accordo di massima con lo stesso Thiago Alcantara.