Liverpool, Klopp blinda Firmino: “È il cuore e l’anima della squadra”

Roberto Firmino è uno dei leader del Liverpool di Jurgen Klopp. Con il suo approdo ai Reds, l’attaccante brasiliano ha fatto il salto di qualità che l’ha consacrato come uno dei centravanti più moderni del panorama calcistico. Con l’arrivo di Darwin Núñez nel club inglese, però, la permanenza di Firmino non è più sicura. Secondo alcune fonti, l’attaccante è stato accostato alla Juventus in questa sessione di calciomercato, ma proprio il tecnico tedesco ha smentito le voci su una sua partenza. Queste le parole in conferenza stampa: