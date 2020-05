Liverpool, Klopp ha un nuovo pallino: il possente Adama Traoré

Il Liverpool potrebbe essere presto nominato campione d’Inghilterra se la Premier League non dovesse ripartire a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco perché, nei pensieri dei Reds, ci sarebbe già il calciomercato e… il muscoloso Adama Traoré.

Jurgen Klopp starebbe cercando rinforzi per il suo Liverpool in vista della prossima stagione dove dovrà confermarsi in campionato e, soprattutto, ritrovare lo smalto migliore in Champions League dopo l’eliminazione avvenuta quest’anno. Secondo il Sun, i Reds avrebbero messo gli occhi su Adama Traorè. Il manager tedesco avrebbe messo il giocatore del Wolverhampton in cima alla lista dei suoi desideri nonostante la trattativa per arrivare al giocatore potrebbe non essere così facile. Il possente 24enne si è messo in luce quest’anno tra gol e assist e la sua valutazione è schizzata alle stelle: circa 65 milioni di euro sarebbero necessarie per l’acquisto. Sul calciatore ci sarebbero anche Manchester United e Manchester City.